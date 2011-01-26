الطقس: اليوم غائم وغداً ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

فلسطين اليوم-رام الله

أفادت الأرصاد الجوية الفلسطينية ان الجو سيكون اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائجا.

الخميس:يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 14-8 //16-8 //17-9

بيت لحم 13-7 //15-7 //16-8

رام الله 13-7 //15-7 //16-8

طولكرم 18-11 //19-11 //20-11

نابلس 15-7 //17-8 //18-9

قلقيلية 18-11 //19-11 //20-11

جنين 17-9 //18-9 //19-10

سلفيت 14-8 //16-8 //17-9

طوباس 17-9 //18-9 //19-10

روابي 15-7 //17-8 //18-9

الخليل 13-6 //15-7 //16-8

غزة 19-10 //20-11 //21-11

أريحا 21-11 //23-12 //24-13

خان يونس 19-10 //20-11 //21-11

الاغوار الشمالية19-10 //21-11 //22-12

رفح 20-9 //21-10 //22-10