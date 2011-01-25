الاحتلال يعلن انتهاء حفر نفق بمحاذاة المسجد الأقصى تم البدء به قبل 7 سنوات

ترجمة فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة يديعوت بأن شرطة الاحتلال عززت من قواتها اليوم الثلاثاء في القدس القديمة خشية من أن تعلن سلطة الآثار الصهيونية عن الانتهاء من حفر نفق تم البدء بحفره قبل 7 سنوات، ومن ثم تندلع مظاهرات احتجاج من قبل السكان الفلسطينيين في القدس.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرونوت، فإن النفق الجديد يمر من تحت أسوار القدس القديمة ليس بعيدا عن المسجد الأقصى.

ووفقا للصحيفة، فقد سلطت الأضواء اليوم على التوتر في حي سلوان بدلا من الإعلان عن حفر النفق في القدس القديمة، ومر اليوم دون أحداث.

وادعت مصادر صهيونية بأن النفق يعتبر بمثابة خندق كان محفورا منذ فترة الهيكل المزعوم ويمتد طول النفق ل700 متر يربط بين القدس القديمة وحي سلوان مع منطقة الحديقة الأثرية القريبة من حائط البراق ،وتم حفر النفق بتمويل من منظمة يهودية متطرفة وهي منظمة العاد ويمر النفق من تحت طريق رئيس ومن تحت منازل لسكان فلسطينيين في منطقة وادي حلوة