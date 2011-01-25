رئيس الاستخبارات الصهيونية: انقسام فتح وحماس يتعمق والقنبلة الإيرانية خلال عامين

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

زعم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الصهيونية الجنرال افيف كوخافي عن اعتقاده بان إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية في غضون عام أو عامين في حال اتخذت قيادتها قرارا بذلك-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الاحتلال .

وأضاف أن عملية تجهيز الصواريخ الإيرانية بالقنابل النووية ستستغرق وقتا أطول-حسب قوله . وتطرق كوخافي في سياق تقرير قدمه إلى لجنة الخارجية والأمن الصهيونية الى الشأن اللبناني قائلا ان حزب الله غير معني بالانضمام الى الحكومة لكي يتمكن من التأثير على مجريات الامور من الخارج- . وحول الشأن الفلسطيني قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ان القيادة في رام الله ترغب في التوصل الى تسوية مع اسرائيل .

وأضاف ان الشرخ بين فتح وحماس اخذ يتعمق أكثر فأكثر. وحول الأوضاع في مصر قال كوخافي، إن التظاهرات الأخيرة لا تهدد استقرار النظام الحاكم معتبراً أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية تفتقد إلى التنظيم الذي يؤهلها لتسلم السلطة.