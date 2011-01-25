وزير أوروبي لسفير إسرائيلي :قريباً ستعزلون على المستوي السياسي

فلسطين اليوم-وكالات

كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية اليوم أن الوضع السياسي في دولة الاحتلال يعاني أزمة دولية حقيقية قد تعصف بسفرائه في كافة الدول الأوروبية إثر تراجع موقف الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت للدول الأوروبية بالضغط على "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن أحد وزراء خارجية الدول الأوروبية، استدعاء أرفع السفراء الإسرائيليين في أوروبا، ليخبره بأن الولايات المتحدة تراجعت خطوة للخلف، وسمحت للدول الأوروبية بتفعيل الضغوط على "إسرائيل".

وقال الوزير للسفير :"أنا أحذرك، ففي الفترة القريبة ستُعزَلون على المستوى السياسي وستشعرون باتخاذ خطوات اقتصادية ضدكم".

وأشارت الصحيفة الصهيونية "أن وزارة الخارجية في دولة الاحتلال تدرك بأن الولايات المتحدة تحرك الخيوط من خلف الكواليس، لا سيما وأن ألمانيا تقوم بتفعيل ضغوط على "إسرائيل" من خلال الاتحاد الأوروبي والرباعية".

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك سيظهر في البيان الذي سيصدر عن الرباعية بعد 10 أيام، على إثر اللقاء المقبل الذي ستجريه الرباعية .

وفى السياق ذاته لفتت إذاعة الجيش الصهيوني "إلى وجود مخاوف لدى المستوى السياسي الصهيوني من أن تنضم أسبانيا للدول التي اعترفت بدولة فلسطينية معلنة من جانب واحد، وقد تتبعها أسبانيا وأيرلندا، وأن الأمر قد يصل لدول أكبر كفرنسا وألمانيا".