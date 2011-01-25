توغل محدود لدبابات الاحتلال جنوب ووسط القطاع

فلسطين اليوم-غزة

أكدت مصادر محلية فلسطينية صباح اليوم الثلاثاء, توغل محدود لدبابات الاحتلال بشكل محدود شرق بلدة القرارة إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار مكثف صوب منازل وممتلكات المواطنين في المنطقة.

وقالت المصادر ان دبابات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة من العيار الثقيل وقذائف دباباتها صوب منازل المواطنين، وحقول الأراضي الزراعية في المنطقة.

ويأتي توغل الاحتلال في منطقة القرارة بالتزامن مع توغل محدود وبشكل مفاجئ وفي منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى، بالقرب من مدرسة المغاري وسط إطلاق نار كثيف دون التبليغ عن وقوع إصابات .