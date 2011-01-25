نيابة غزة تحكم بالسجن 15 عاماً بحق تاجر مخدرات

فلسطين اليوم-غزة

استصدرت النيابة العامة التابعة لحكومة غزة حكماً بالحبس الفعلي لمدة تصل لخمسة عشر عاماً بحق تاجر المخدرات "ع . م" ، وذلك أمام محكمة بداية خان يونس.

وحسب النيابة العامة، فإنه مسند للمتهم، الاتجار بكميات كبيرة من الجواهر والمواد المخدرة التي زاد وزنها عن 4.5 كجم من مادة الكوكايين المحظورة.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن هذا الحكم المُشدد "نسبياً" يأتي نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والنيابة العامة في محاربة مروجي ومتعاطي المخدرات، وكذلك نتيجة لتطبيق قانون المخدرات المصري رقم 19 لسنة 1962 وتعديلاته والذي تصل عقوبة الاتجار بالمخدرات فيه، إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.

وبادرت النيابة العامة، باستئناف الحكم خلال المدة القانونية، مطالبة بالتشديد، وإنزال العقوبة القصوى المقررة قانوناً، بحق المدان، وذلك ردعاً للمتهمين وزجراً لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم، نشر السموم بين أبناء الشعب، وذلك لإفساده وإضعافه.